Вопреки санкциям: металлурги нашли лазейку в логистике

На встрече подкомиссии, посвященной укреплению финансовой устойчивости экономики и отдельных отраслей, организованной вице-премьером Александром Новаком, металлургические предприятия заявили о позитивных изменениях в логистике.
Согласно информации от правительства РФ, наблюдается положительная динамика в обеспечении поставок продукции как внутри страны, так и за рубеж.
В официальном сообщении говорится, что "по итогам решений, принятых ранее на подкомиссии, компании отрасли констатировали прогресс в сфере логистики, обеспечивающей стабильные поставки металлургической продукции на отечественный и международные рынки", пишет РИА Новости.
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
