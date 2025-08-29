Вопреки санкциям: металлурги нашли лазейку в логистике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

На встрече подкомиссии, посвященной укреплению финансовой устойчивости экономики и отдельных отраслей, организованной вице-премьером Александром Новаком, металлургические предприятия заявили о позитивных изменениях в логистике.

Согласно информации от правительства РФ, наблюдается положительная динамика в обеспечении поставок продукции как внутри страны, так и за рубеж.

В официальном сообщении говорится, что "по итогам решений, принятых ранее на подкомиссии, компании отрасли констатировали прогресс в сфере логистики, обеспечивающей стабильные поставки металлургической продукции на отечественный и международные рынки", пишет РИА Новости.

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
