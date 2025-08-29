В Аргентине обнаружен костензух: сухопутный крокодил бросал вызов динозаврам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:24
Экономика

Группа ученых сделала заявление об открытии костензуха — внушительного сухопутного крокодила. Это открытие позволяет предположить, что в Южной Америке хищные динозавры на закате своей эпохи сталкивались с серьезной конкуренцией со стороны крокодилообразных.

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

"Их было не просто много, — отметил Фернандо Новас, палеонтолог из Аргентинского музея естественных наук имени Бернардино Ривадавии и один из авторов исследования, — они были достаточно крупными, чтобы оспаривать добычу у таких динозавров, как мегарапторы и дромеозавры".

Определили по черепу

Останки этого грозного крокодила были найдены в марте 2020 года в провинции Санта-Крус, Аргентина. По словам доктора Новаса, суровые скалы, подверженные всем ветрам, сформировались примерно за шесть миллионов лет до конца мелового периода. Ранее в этой местности находили следы длинношеих динозавров и хищных ящеров с длинными передними конечностями, вооруженными крючковатыми когтями. Во время обследования местности участники экспедиции обнаружили крупный камень, в котором угадывались контуры крокодильего черепа.

По словам Сесили Никол, эксперта по сухопутным крокодилам из Университетского колледжа Лондона, не принимавшей участия в исследовании, найденные останки принадлежали к группе наземных крокодилов, известных как пьерозавриды, чьи останки крайне редко хорошо сохраняются. Однако, когда через несколько месяцев образец был полностью подготовлен, он оказался удивительно хорошо сохранившимся: череп был соединен с позвоночником, плечевым и тазовым поясами.

Размеры сухопутного крокодила

По оценкам исследовательской группы, основанным на сравнении с современными видами, длина животного составляла около 3,5 метров, а вес — 250 килограммов. Несмотря на то, что он уступал по размерам самым крупным современным крокодилам, его широкие, мощные челюсти и длинные, плоские, зазубренные зубы были сравнимы с зубами крупного хищного динозавра или современного комодского варана, что делало его грозным охотником, способным охотиться в том числе и на динозавров среднего размера.

Уточнения

Вара́ны (лат. Varanus) — род ящериц из инфраотряда Paleoanguimorpha, единственный современный род в семействе варанов или варановых (Varanidae).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
