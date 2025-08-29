Рынок икры закипает: эксперт предсказал взрыв цен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Аналитик рыболовного рынка Александр Савельев предсказывает, что к концу года стоимость красной икры в России, вопреки увеличению объемов добычи лосося и существенным остаткам с прошлого года, традиционно возрастет и может достичь максимальной отметки в 15 тысяч рублей за килограмм, как это было в 2024 году.

Савельев отмечает, что несмотря на успешную лососевую путину, цены на икру уже начали расти: на Камчатке, ключевом регионе добычи, они превысили прошлогодние показатели на 2 тысячи рублей за килограмм. В июне, например, икра нерки реализовывалась по 9-9,5 тысяч рублей за килограмм, но, согласно последним данным из дальневосточных торговых сетей, этот уровень уже преодолен.

Согласно его информации, в настоящий момент килограмм икры предлагается по цене от 11 850 до 13 450 рублей, сообщает "Интерфакс".

Не́рка или кра́сная, или кра́сница (лат. Oncorhynchus nerka), — вид лучепёрых рыб семейства лососёвых.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
