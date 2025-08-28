Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок икры закипает: эксперт предсказал взрыв цен
Шанхай удивляет вновь: почему Бунд — лучшее место для начала знакомства с городом
Редкий кадр: Чулпан Хаматова читает стихи с младшей дочерью в Латвии
Гены не всё решают: дочь певицы Алсу выбрала неожиданную профессию
Вместо картофеля: этот секретный ингредиент делает ньокки воздушными и легкими
Хватит экспериментов: узнайте, чем нельзя поливать растения ни в коем случае
В Аргентине обнаружен костензух: сухопутный крокодил бросал вызов динозаврам
Люди превращались в чудовищ прямо на её глазах: медицинский случай, от которого веет мистикой
Низкие потолки перестанут давить: какую люстру выбрать, чтобы пространство начало дышать

Пограничный контроль для посылок: ЕЭК установит новые правила для онлайн-торговли в ЕАЭС

1:15
Экономика

12 сентября на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению, намерены согласовать правила, регулирующие трансграничную онлайн-торговлю.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Согласно проекту повестки заседания, планируется установить лимит беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых через интернет-платформы за рубежом, а также определить размер пошлины.

Согласно проекту решения, физические лица смогут получать онлайн-заказы без уплаты пошлины, если их стоимость не превышает 200 евро. Если стоимость товара превышает данный порог, предлагается взимать пошлину в размере 5% от стоимости товара, но не менее 1 евро за килограмм. Эти условия отражены в другом проекте решения, касающемся отдельных аспектов, связанных с товарами электронной торговли. Подчеркивается, что оба документа вступят в силу через 10 дней после их официальной публикации, но только после ратификации изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, пишут "Ведомости".

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Еда и рецепты
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов Аудио 
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Садоводство, цветоводство
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли
Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли
Последние материалы
Пограничный контроль для посылок: ЕЭК установит новые правила для онлайн-торговли в ЕАЭС
Бельвиль открывает двери: горные тропы зовут новичков
Подготовка роз к зиме: простые шаги, которые гарантируют весеннее цветение
В самое сердце туманности Бабочка: телескоп Джеймс Уэбб заглянул туда, куда ещё никто не смотрел
Животные готовятся заговорить: учёные уверены — вот кто ответит нам первым
Яблоки удивят свежестью: вот как сохранить урожай надолго без холодильника и погреба
Индия увеличит закупки российской нефти вопреки санкциям США
Коллеги избегают Анну Asti: раскрыта неприятная правда о поведении певицы
Осветление кожи без вреда: что действительно помогает против веснушек
Родной аккумулятор ходит 5 лет, а новый ломается через 2 — в чём подвох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.