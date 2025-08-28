Пограничный контроль для посылок: ЕЭК установит новые правила для онлайн-торговли в ЕАЭС

12 сентября на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению, намерены согласовать правила, регулирующие трансграничную онлайн-торговлю.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Согласно проекту повестки заседания, планируется установить лимит беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых через интернет-платформы за рубежом, а также определить размер пошлины.

Согласно проекту решения, физические лица смогут получать онлайн-заказы без уплаты пошлины, если их стоимость не превышает 200 евро. Если стоимость товара превышает данный порог, предлагается взимать пошлину в размере 5% от стоимости товара, но не менее 1 евро за килограмм. Эти условия отражены в другом проекте решения, касающемся отдельных аспектов, связанных с товарами электронной торговли. Подчеркивается, что оба документа вступят в силу через 10 дней после их официальной публикации, но только после ратификации изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, пишут "Ведомости".

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



