5 миллионов россиян получат прибавку: как изменится МРОТ в 2026 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно заявлению Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, с начала 2026 года в России планируется увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) приблизительно на 20%.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

По прогнозам, в 2026 году МРОТ может составить 27 093 рубля. Для сравнения, в 2025 году этот показатель равен 22 440 рублям до уплаты налога на доходы физических лиц. Ранее депутат Сергей Миронов предложил трёхкратное увеличение МРОТ. Эксперт Виктор Ляшок считает, что влияние МРОТ на инфляцию остаётся в контролируемых пределах.

По оценкам Нилова, увеличение МРОТ затронет заработную плату от 4 до 5 миллионов работников. Об этом сообщает ТАСС.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



