Новый экономический ландшафт? Чего ждёт Моди от встречи с Путиным и Си Цзиньпином на саммите ШОС

В четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди, отправляясь в турне по Японии и Китаю, выразил уверенность в том, что его визит поможет продвинуть национальные интересы и установить продуктивное сотрудничество для укрепления мира в регионе и мире в целом.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества

Он отметил, что будет стремиться к активизации сотрудничества, расширению экономических и инвестиционных связей и продвижению совместных инициатив в области искусственного интеллекта и полупроводников.

Моди планирует посетить Тяньцзинь в Китае 31 августа и 1 сентября для участия в саммите Шанхайской организации.

"С нетерпением жду встречи с председателем Си Цзиньпином, президентом Владимиром Путиным и другими лидерами на полях саммита", — цитирует слова Моди индийское издание The Tribune.

