Словакия вздохнула с облегчением: нефть по Дружбе снова идёт

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Словакия вновь начала получать нефть по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщила министр экономики Дениса Сакова.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

В своем сообщении в соцсетях министр выразила надежду на стабилизацию поставок и отсутствие атак на энергетическую инфраструктуру в будущем. Об этом пишет "Царьград".

Она также отметила, что у страны есть запасы нефти на 90 дней.

Ранее поставки были временно приостановлены из-за атак со стороны ВСУ. В связи с этим министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия десятилетиями надежно поставляет нефть в Венгрию по данному маршруту, и это отвечает интересам страны. При этом украинские атаки на важную артерию снабжения нефтью противоречат интересам Венгрии, сообщало венгерское издание Budapester Zeitung.

"Как министр иностранных дел Венгрии, я обязан защищать интересы своей страны", — отметил Сийярто, напомнив о том, что Украина получает значительную часть электроэнергии из Венгрии.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

