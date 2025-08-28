Словакия вздохнула с облегчением: нефть по Дружбе снова идёт

Словакия вновь начала получать нефть по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщила министр экономики Дениса Сакова.
В своем сообщении в соцсетях министр выразила надежду на стабилизацию поставок и отсутствие атак на энергетическую инфраструктуру в будущем. Об этом пишет "Царьград".
Она также отметила, что у страны есть запасы нефти на 90 дней.
Ранее поставки были временно приостановлены из-за атак со стороны ВСУ. В связи с этим министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия десятилетиями надежно поставляет нефть в Венгрию по данному маршруту, и это отвечает интересам страны. При этом украинские атаки на важную артерию снабжения нефтью противоречат интересам Венгрии, сообщало венгерское издание Budapester Zeitung.
"Как министр иностранных дел Венгрии, я обязан защищать интересы своей страны", — отметил Сийярто, напомнив о том, что Украина получает значительную часть электроэнергии из Венгрии.
