ФРС в осаде: скандальный иск ставит под вопрос независимость американского центробанка

1:24
Экономика

В четверг Лиза Кук подала иск против попытки президента Дональда Трампа уволить её из совета управляющих Федеральной резервной системы. Этот иск станет проверкой независимости центрального банка США.

Лиза Кук
Фото: en.wikipedia.org by Federalreserve is licensed under free more info
Лиза Кук

Беспрецедентно и незаконно!

В иске говорится, что действия Трампа являются "беспрецедентными и незаконными", и если ему будет позволено уволить Кук, это станет первым случаем в истории Совета. Она просит федерального судью подтвердить её статус и разрешить ей продолжать работать.

Иск подан в федеральный суд Вашингтона, D.C., и дело будет рассматривать судья Джиа Мишель Кобб, назначенная Байденом. В качестве ответчиков указаны Трамп, председатель ФРС Джером Пауэлл и совет директоров.

Независимость центрального банка 

Основной акцент в иске сделан на важности независимости центрального банка. Кук утверждает, что давление со стороны президента для снижения процентных ставок может негативно сказаться на экономике США, вызывая долгосрочную инфляцию. Политически независимый совет способен принимать важные, хотя и непопулярные, меры для обеспечения финансового благополучия страны, например, повышение ставок для борьбы с инфляцией, пишет Business Insider.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
