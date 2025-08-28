Энергетический голод надвигается? Страны АТЭС бьют тревогу

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министры энергетики стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвали к совместным действиям для укрепления энергетической безопасности и улучшения доступа к энергоресурсам. Это связано с растущим спросом на электроэнергию, вызванным развитием искусственного интеллекта и других высоких технологий.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Спрос на электроэнергию растёт

В Пусане (Южная Корея), на двухдневной встрече (27 и 28 августа), министры приняли совместное заявление, подчеркнув необходимость международного сотрудничества для решения глобальных энергетических вопросов. В совещании участвовали представители 21 страны АТЭС, включая Китай, Россию, США и Японию.

"Мы наблюдаем растущий спрос на электроэнергию, особенно с учетом увеличения электрификации в домах, коммерческих зданиях и транспортной сфере, а также роста центров обработки данных для поддержки ИИ", — говорится в заявлении.

Задача — разнообразить источники энергии и инвестировать в инновации

Министры стран призвали разнообразить источники энергии и инвестировать в инновации, а также улучшить инфраструктуру электросетей, включая системы хранения энергии и подводные кабели, для повышения энергетической безопасности региона.

Также обсуждалось внедрение ИИ в энергетический сектор, так как технологии ускоряют инновации (предиктивная аналитика и создание виртуальных электростанций), пишет Korea Herald.

Уточнения

Страны-участницы АТЭС:



Австралия

Бруней

Чили

Китай

Гонконг

Индонезия

Япония

Республика Корея

Малайзия

Мексика

Новая Зеландия

Папуа — Новая Гвинея

Перу

Филиппины

Россия

Сингапур

Китайская Республика

Таиланд

Вьетнам

Канада

США