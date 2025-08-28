30% дохода в никуда: Будапешт столкнулся с неожиданной угрозой для IT-сектора

Будапешт стал одним из ведущих технологических центров мира благодаря конкурентоспособной заработной плате и хорошей образовательной базе.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек работает за компьютером iMac

Однако, по данным CBRE, город сталкивается с проблемой удержания талантов из-за высокой стоимости жизни и негативных демографических процессов.

В отчете говорится, что расходы на проживание в Будапеште значительно возросли и составляют около 30% дохода ИТ-специалистов — это самый высокий показатель среди 75 исследованных городов.

По данным отчета "Глобальный технический талант 2025", в таких ведуших центрах, как Бангалор, Остин и Торонто, уже работают более 500 000 специалистов в технологическом секторе. В то же время Будапешт находится в группе городов, таких как Бухарест, Загреб и Лиссабон, где число технологических специалистов не превышает 100 000, сообщает Budapester Zeitung.

