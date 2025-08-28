30% дохода в никуда: Будапешт столкнулся с неожиданной угрозой для IT-сектора

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Экономика

Будапешт стал одним из ведущих технологических центров мира благодаря конкурентоспособной заработной плате и хорошей образовательной базе.

Человек работает за компьютером iMac
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек работает за компьютером iMac

Однако, по данным CBRE, город сталкивается с проблемой удержания талантов из-за высокой стоимости жизни и негативных демографических процессов.

В отчете говорится, что расходы на проживание в Будапеште значительно возросли и составляют около 30% дохода ИТ-специалистов — это самый высокий показатель среди 75 исследованных городов.

По данным отчета "Глобальный технический талант 2025", в таких ведуших центрах, как Бангалор, Остин и Торонто, уже работают более 500 000 специалистов в технологическом секторе. В то же время Будапешт находится в группе городов, таких как Бухарест, Загреб и Лиссабон, где число технологических специалистов не превышает 100 000, сообщает Budapester Zeitung.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
