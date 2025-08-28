В Госдуме оценили возможность повышения цен на связь на фоне ограничений в мессенджерах

Рост мобильного голосового трафика на фоне ограничений в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* не приведет к росту цен для российских потребителей, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Таким образом он в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал информацию о 20-30-процентном росте звонков по мобильной сети.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Минцифры сообщила, что абоненты заметно активнее начали пользоваться обычной голосовой связью на фоне ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp*. В августе, как сообщается, рост такого трафика в сетях достиг 20–30%.
Боярский, комментируя эти данные, сообщил, что такая тенденция, скорее всего, является временной.
"Помимо увеличения нагрузки на сотовую связь многие пользователи перешли в российский мессенджер, его аудитория растет. Поэтому это перераспределение нагрузки временное. В конечном счете часть звонков будет происходить именно в MAX. С инфраструктурной точки зрения и с точки зрения тарифной политики пока никаких изменений ожидать не стоит", — подчеркнул председатель комитета Госдумы.
*входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России.
