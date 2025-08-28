В Госдуме оценили возможность повышения цен на связь на фоне ограничений в мессенджерах

Рост мобильного голосового трафика на фоне ограничений в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* не приведет к росту цен для российских потребителей, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Таким образом он в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал информацию о 20-30-процентном росте звонков по мобильной сети.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Созвон по телефону

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Минцифры сообщила, что абоненты заметно активнее начали пользоваться обычной голосовой связью на фоне ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp*. В августе, как сообщается, рост такого трафика в сетях достиг 20–30%.

Боярский, комментируя эти данные, сообщил, что такая тенденция, скорее всего, является временной.

"Помимо увеличения нагрузки на сотовую связь многие пользователи перешли в российский мессенджер, его аудитория растет. Поэтому это перераспределение нагрузки временное. В конечном счете часть звонков будет происходить именно в MAX. С инфраструктурной точки зрения и с точки зрения тарифной политики пока никаких изменений ожидать не стоит", — подчеркнул председатель комитета Госдумы.

*входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России.