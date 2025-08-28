Наука, кадры, индустрия — три карты в игре за лидерство: чем удивил Технопром-2025

На форуме "Технопром-2025" в Новосибирске обсудили, как объединить усилия IT-отрасли, промышленности и власти для внедрения отечественных технологий.

Собрание министров

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь сообщил, что в области уже созданы "единые окна" для сотрудничества бизнеса и государства:

"Институты есть, есть 'единые окна'. Тем более хорошо, что есть объединения. Мы (правительство) готовы со своей стороны содействовать и привлекать своих коллег. Ко мне, в том числе можно обращаться", — подчеркнул министр.

Главные проблемы рынка

На круглом столе участники отметили несколько ключевых сложностей, с которыми сталкиваются предприятия после ухода западных вендоров:

нехватка отечественных IT-решений;

высокая стоимость внедрения доступных продуктов;

недостаток информации о существующих аналогах.

Есть и хорошие новости

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов Ренат Лашин отметил, что ситуация постепенно меняется. По его словам, государственный реестр российских IT-решений активно пополняется и уже содержит продукты, которые способны заменить зарубежные аналоги.

Форум "Технопром-2025"

XII Международный форум технологического развития проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. В этом году ключевая тема — Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства.

Уточнения

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.



Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны.

