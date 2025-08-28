Добросовестные водители рискуют платить больше: новый спор вокруг ОСАГО

Стоимость ОСАГО снова оказалась в центре споров. Союз пользователей цифровых платформ АНО "Цифровой мир" направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием исключить из расчёта территориального коэффициента показатель "риск недобросовестных действий".
По мнению авторов обращения, учёт активности мошенников в регионе несправедлив по отношению к честным водителям и напрямую нарушает право граждан на равенство перед законом.
"В связи с вашим предложением изменить порядок определения территориального коэффициента при расчёте стоимости ОСАГО, а именно учёта в нём данных по действиям страховых мошенников, считаем необходимым заявить, что данный порядок будет ущемлять права добросовестных автомобилистов, проживающих в регионах, где наблюдается высокий риск недобросовестных действий. В частности, автомобилистов Республики Ингушетия и Новосибирской области", — говорится в обращении, подписанном председателем Союза Валерием Корнеевым.
В документе подчёркивается: мониторинг регионов с повышенными рисками действительно необходим. Но его цель должна заключаться в выявлении мошеннических схем и борьбе с ними, а не в том, чтобы автоматически увеличивать тарифы ОСАГО для всех водителей региона.
По мнению Корнеева, предложенный порядок приведёт к тому, что страховщики перестанут работать над повышением безопасности и качеством своей системы — ведь все их убытки будут компенсированы за счёт кармана обычных автомобилистов.
"В связи с этим прошу убрать из порядка определения территориального коэффициента при расчете стоимости ОСАГО показатель риска недобросовестных действий, как нарушающий право граждан на равенство перед законом. Также прошу проинформировать о действиях ЦБ, направленных на борьбу с мошенническими схемами в ОСАГО", — говорится в письме.
Схожую позицию заняло и "Объединение самозанятых России".
"Такая мера наказывает не нарушителей, а добросовестных граждан — в том числе самозанятых водителей, для которых личный транспорт часто является основным источником дохода. По нашему мнению, бороться нужно не повышением тарифов, а системными мерами: выявлением мошеннических схем, развитием цифрового контроля и усилением ответственности страховых компаний за качество собственной системы безопасности", — отметил руководитель Иван Литвинов.
Ранее Банк России выступил с инициативой учитывать при расчёте стоимости ОСАГО уровень риска мошенничества в конкретном регионе. Идея сразу вызвала резонанс — ведь получается, что честным водителям придётся оплачивать убытки, вызванные действиями мошенников, только из-за места их проживания.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.