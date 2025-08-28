Добросовестные водители рискуют платить больше: новый спор вокруг ОСАГО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:05
Экономика

Стоимость ОСАГО снова оказалась в центре споров. Союз пользователей цифровых платформ АНО "Цифровой мир" направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием исключить из расчёта территориального коэффициента показатель "риск недобросовестных действий".

Автоавария
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автоавария

По мнению авторов обращения, учёт активности мошенников в регионе несправедлив по отношению к честным водителям и напрямую нарушает право граждан на равенство перед законом.

"В связи с вашим предложением изменить порядок определения территориального коэффициента при расчёте стоимости ОСАГО, а именно учёта в нём данных по действиям страховых мошенников, считаем необходимым заявить, что данный порядок будет ущемлять права добросовестных автомобилистов, проживающих в регионах, где наблюдается высокий риск недобросовестных действий. В частности, автомобилистов Республики Ингушетия и Новосибирской области", — говорится в обращении, подписанном председателем Союза Валерием Корнеевым.

Почему это решение считают опасным

В документе подчёркивается: мониторинг регионов с повышенными рисками действительно необходим. Но его цель должна заключаться в выявлении мошеннических схем и борьбе с ними, а не в том, чтобы автоматически увеличивать тарифы ОСАГО для всех водителей региона.

По мнению Корнеева, предложенный порядок приведёт к тому, что страховщики перестанут работать над повышением безопасности и качеством своей системы — ведь все их убытки будут компенсированы за счёт кармана обычных автомобилистов.

"В связи с этим прошу убрать из порядка определения территориального коэффициента при расчете стоимости ОСАГО показатель риска недобросовестных действий, как нарушающий право граждан на равенство перед законом. Также прошу проинформировать о действиях ЦБ, направленных на борьбу с мошенническими схемами в ОСАГО", — говорится в письме.

Поддержка со стороны самозанятых

Схожую позицию заняло и "Объединение самозанятых России".

"Такая мера наказывает не нарушителей, а добросовестных граждан — в том числе самозанятых водителей, для которых личный транспорт часто является основным источником дохода. По нашему мнению, бороться нужно не повышением тарифов, а системными мерами: выявлением мошеннических схем, развитием цифрового контроля и усилением ответственности страховых компаний за качество собственной системы безопасности", — отметил руководитель Иван Литвинов.

Что предлагает Центробанк

Ранее Банк России выступил с инициативой учитывать при расчёте стоимости ОСАГО уровень риска мошенничества в конкретном регионе. Идея сразу вызвала резонанс — ведь получается, что честным водителям придётся оплачивать убытки, вызванные действиями мошенников, только из-за места их проживания.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
