Экспортный прорыв Титана: экологичный омский каучук проложил дорогу к новым рынкам

Группа компаний "Титан" в первом полугодии 2025 года увеличила экспорт синтетического каучука на 16% по сравнению с прошлым годом, достигнув 21,9 тыс. тонн.
Это позволило компании занять 26% от общего объема экспорта среди отечественных производителей.
Успех компании связывается с стратегией развития международных продаж и выходом на новые рынки. "Титан" акцентирует внимание на высоком качестве своей продукции и экологической ответственности.
Продукция холдинга получает награды на выставках, в том числе в конкурсе "100 лучших товаров России". С 2012 года "Омский каучук" производит высокоэкологичный каучук марки БМК М с использованием "зелёного" масла, который отличается отличным сцеплением с мокрым асфальтом и минимальным образованием вредных веществ при торможении, пишет gorod55.ru.
Заместитель генерального директора по продажам ГК "Титан" Андрей Гофман отметил, что, несмотря на трудности, компания не только сохранила свои рыночные позиции, но и увеличила долю экспорта благодаря последовательной работе над качеством продукции и клиентским сервисом.
Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
