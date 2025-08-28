Экспортный прорыв Титана: экологичный омский каучук проложил дорогу к новым рынкам

Группа компаний "Титан" в первом полугодии 2025 года увеличила экспорт синтетического каучука на 16% по сравнению с прошлым годом, достигнув 21,9 тыс. тонн.

Это позволило компании занять 26% от общего объема экспорта среди отечественных производителей.

В чём успех компании

Успех компании связывается с стратегией развития международных продаж и выходом на новые рынки. "Титан" акцентирует внимание на высоком качестве своей продукции и экологической ответственности.

Продукция холдинга получает награды на выставках, в том числе в конкурсе "100 лучших товаров России". С 2012 года "Омский каучук" производит высокоэкологичный каучук марки БМК М с использованием "зелёного" масла, который отличается отличным сцеплением с мокрым асфальтом и минимальным образованием вредных веществ при торможении, пишет gorod55.ru.

Доля экспорта увеличивается

Заместитель генерального директора по продажам ГК "Титан" Андрей Гофман отметил, что, несмотря на трудности, компания не только сохранила свои рыночные позиции, но и увеличила долю экспорта благодаря последовательной работе над качеством продукции и клиентским сервисом.

Уточнения

