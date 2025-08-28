Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Экономика

Если у вас есть доступ к интернету, то можно работать онлайн.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Удалённая работа

Создав профиль на платформе для подработок, вы сможете принимать заказы или найти постоянную удалённую работу из дома. Однако стоит помнить, что зарабатывать в интернете не так уж просто: конкуренция высокая, а некоторые заманчивые варианты могут оказаться мошенничеством.

Если вы хотите подзаработать для создания резервного фонда или сменить работу, вот несколько способов, которые стоит рассмотреть:

Виртуальный помощник

Если вам подходит работа из дома, подумайте о том, чтобы стать виртуальным помощником. В этой роли вы можете выполнять различные задачи, начиная от ввода данных до управления социальными сетями. Можно поискать вакансии на различных платформах.

Сдача недвижимости в аренду

Если у вас есть недвижимость или авто, вы можете сдавать их в аренду через онлайн-платформы. На специальных платформах можно заработать неплохие деньги, в зависимости от местоположения.

Фриланс на специализированных сайтах

Существует множество платформ для фрилансеров, где можно найти работу и получать деньги за выполнение различных "микрозадач". Чтобы не было проблем с ФНС, необходимо оформить самозанятость, пишет finance. yahoo.

Признаки мошенничества

Чтобы не попасться на удочку мошенникам, обратите внимание на следующие признаки при поиске удалёнки:

  • Если обещают работу независимо от квалификации — это тревожный сигнал.
  • Нереальная оплата труда — лучше проигнорировать такое предложение.
  • Если работодатель просит оплатить обучение или другие расходы заранее — это точно мошенничество.
  • Если у вас просят личные данные, чтобы получить работу — не торопитесь принимать решение!

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
