18% останется в прошлом? Новый прогноз по ключевой ставке ЦБ

1:39
Экономика

На ближайшем заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 12 сентября, возможно, ключевая ставка будет снижена с 18% до 16,5%. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Решения по снижению

Балынин отметил, что на предыдущих заседаниях уже принимались решения по снижению ставки, и учитывая текущую экономическую ситуацию, снижение на 1,5% выглядит наиболее вероятным. Он считает, что пока нет объективных предпосылок для сохранения ставки на уровне 18%, пишет сайт aif.ru.

Также он добавил, что возможны варианты снижения на 1 или 2%, но они менее вероятны, чем предлагаемый вариант на 1,5%.

Курс на смягчение

Что касается повышения ставки, экономист его исключает, так как Банк России придерживается курса на смягчение денежно-кредитной политики.

Ставки по вкладам снижаются

Балынин упомянул, что банки уже готовятся к снижению ключевой ставки и в августе ставки по вкладам продолжают снижаться. Например, можно найти предложения с процентными ставками в диапазоне 15-16% на срок от полугода до года. Если разместить 150 тысяч рублей по ставке 16% на год, в конце августа 2026 года можно будет забрать около 174 тысяч рублей. 

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
