Голливуд в Москве: Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России

Экономика

Американский киноактер Стивен Сигал совместно с сыном Домиником Сигалом стали соучредителями российской компании "Хикари", следует из данных ЕГРЮЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компания зарегистрирована 26 августа 2025 года и занимается широким спектром деятельности: консультированием в области коммерческой деятельности и управления, торговлей продуктами и одеждой, продажей самолетов, а также научными исследованиями в области нанотехнологий.

Доли в ООО "Хикари" распределены следующим образом: Стивен Сигал — 34%, Доминик Сигал — 33%, а оставшиеся 33% принадлежат ООО "Эко-инвест 23", где 55% доли контролирует бизнесмен Михаил Замарин.

Напомним, 17 июля актер покинул пост гендиректора ООО "Пять элементов".

Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан). Философия Сигала в преподавании айкидо простая: «Это должно быть эффективно на улице».

