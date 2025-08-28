Kia готовит неожиданную экспансию в России — зарегистрирован целый маркетплейс

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation направила в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
Среди них есть бренд под названием "Kia Маркетплейс", что может свидетельствовать о расширении деятельности компании за пределы традиционной автомобильной сферы.
Ранее подобные шаги предпринимала компания Hyundai, подавшая шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России.
В июне Kia также зарегистрировала два новых товарных знака для своих электромобилей, планируемых к продаже на российском рынке.
Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.
