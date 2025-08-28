Kia готовит неожиданную экспансию в России — зарегистрирован целый маркетплейс

Экономика

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation направила в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV6

Среди них есть бренд под названием "Kia Маркетплейс", что может свидетельствовать о расширении деятельности компании за пределы традиционной автомобильной сферы.

Ранее подобные шаги предпринимала компания Hyundai, подавшая шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России.

В июне Kia также зарегистрировала два новых товарных знака для своих электромобилей, планируемых к продаже на российском рынке.

Уточнения

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.

