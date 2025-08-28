Финансовая угроза: в ЮАР прокомментировали слухи об отключении SWIFT

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола заявил, что у властей страны нет подтверждений информации о готовящемся отключении Южной Африки от международной системы денежных переводов SWIFT.
Министр подчеркнул, что утверждения о готовящемся отключении ЮАР от SWIFT являются спекуляциями и не подтверждаются имеющимися фактами.
По его словам, правительству неизвестно о каких-либо конкретных действиях зарубежных структур в этом направлении.
Вместе с тем Ламола отметил, что в условиях глобальной нестабильности необходимо быть готовыми к любому развитию событий, пишет ТАСС.
SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей.
