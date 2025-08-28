Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком

Несмотря на западные санкции, российская экономика продолжает наращивать темпы в ряде отраслей.

Молочная промышленность как пример роста

Одним из примеров стала молочная промышленность: по данным польской прессы, отечественные производители всё активнее конкурируют с польскими компаниями на ключевых экспортных направлениях.

"Россия бросает вызов польским производителям. Экспорт растет головокружительными темпами", — признают СМИ.

Динамика экспорта: новые рынки и рекордные объёмы

За первую половину 2025 года поставки российского сыра и творога за границу достигли 14 тысяч тонн — это более 250 млн злотых (около 5,5 млрд рублей). Если раньше основными покупателями оставались Казахстан и Беларусь, то теперь список стран расширяется. Российская продукция уже уходит в Монголию, Китай, Турцию, ОАЭ и Сербию.

Прогнозы до 2030 года

Эксперты прогнозируют: к 2030 году экспорт российских сыров может достичь 700 млн злотых (15,2 млрд рублей).

Угроза для польских производителей

Такой рост способен создать серьёзные трудности для польских производителей, которые традиционно занимают сильные позиции на азиатских и ближневосточных рынках.

