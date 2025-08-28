Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком

Несмотря на западные санкции, российская экономика продолжает наращивать темпы в ряде отраслей.
Одним из примеров стала молочная промышленность: по данным польской прессы, отечественные производители всё активнее конкурируют с польскими компаниями на ключевых экспортных направлениях.
"Россия бросает вызов польским производителям. Экспорт растет головокружительными темпами", — признают СМИ.
За первую половину 2025 года поставки российского сыра и творога за границу достигли 14 тысяч тонн — это более 250 млн злотых (около 5,5 млрд рублей). Если раньше основными покупателями оставались Казахстан и Беларусь, то теперь список стран расширяется. Российская продукция уже уходит в Монголию, Китай, Турцию, ОАЭ и Сербию.
Эксперты прогнозируют: к 2030 году экспорт российских сыров может достичь 700 млн злотых (15,2 млрд рублей).
Такой рост способен создать серьёзные трудности для польских производителей, которые традиционно занимают сильные позиции на азиатских и ближневосточных рынках.
