Скандал в Норвегии: русскую рыбу объявили врагом номер один

Экономика

Власти Норвегии за последние месяцы израсходовали $7,39 млн (около 588 млн рублей) на масштабную кампанию по уничтожению горбуши. Об этом сообщает издание VG.

В стране эту рыбу называют "чужаком" и даже "русским врагом". По мнению норвежских экспертов, горбуша угрожает экосистеме: вытесняет атлантического лосося, распространяет болезни и портит качество воды.

"Этот вид агрессивен, у него изогнутая спина и мощные зубы. Он пришёл из России и считается настоящим бедствием для наших рек", — пишет издание.

Для борьбы с "нежелательной рыбой" задействованы волонтёры, искусственный интеллект и самая длинная в мире ловушка для лососевых. Только в губерниях Тромс и Финнмарк удалось выловить около 154 тысяч особей.

Напомним, что впервые горбушу переселили в реки Белого моря ещё в советское время, а позже она распространилась и в скандинавских водоёмах.

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
