Сладкая экспансия: российские протеиновые лакомства покоряют белорусский рынок

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские сладости без сахара под брендом Sporty теперь доступны в Белоруссии. Это произошло благодаря поддержке Минсельхоза России.

Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Компания "Печенеги" из Нижегородской области воспользовалась сервисом по сопровождению экспорта, который предлагает "Агроэкспорт". Этот федеральный центр помогает анализировать рынки сбыта в разных странах, включая Белоруссию, Казахстан и другие.

Благодаря совместной работе с Минсельхозом в Белоруссии был найден многообещающий рынок, проведены переговоры, и наконец, заключен долгосрочный контракт.

Первая партия протеиновых сладостей уже отправлена, и их можно будет найти в сети магазинов Алми, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги.

