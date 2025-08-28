Сладкая экспансия: российские протеиновые лакомства покоряют белорусский рынок

Российские сладости без сахара под брендом Sporty теперь доступны в Белоруссии. Это произошло благодаря поддержке Минсельхоза России.
Компания "Печенеги" из Нижегородской области воспользовалась сервисом по сопровождению экспорта, который предлагает "Агроэкспорт". Этот федеральный центр помогает анализировать рынки сбыта в разных странах, включая Белоруссию, Казахстан и другие.
Благодаря совместной работе с Минсельхозом в Белоруссии был найден многообещающий рынок, проведены переговоры, и наконец, заключен долгосрочный контракт.
Первая партия протеиновых сладостей уже отправлена, и их можно будет найти в сети магазинов Алми, пишет "Агроэксперт".
