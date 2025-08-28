Рыбный раздор крепчает: Норвегия рискует потерять доступ к российским водам

В июле 2025 года Норвегия ввела запрет на рыболовство в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, что является серьезным нарушением существующих соглашений по совместному управлению рыбными ресурсами, согласно пресс-службе Росрыболовства.

Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рыбы в океане

Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства, отметил, что действия Норвегии могут разрушить многолетнюю систему управления рыбным промыслом в Северной Атлантике, которая нацелена на рациональное использование общих запасов.

Напомним, что смешанная комиссия по рыболовству между Россией и Норвегией была создана для бережного использования ресурсов Баренцева и Норвежского морей. В прошлом даже в сложные времена Холодной войны обе стороны сотрудничали и обменивались информацией.

Шестаков добавил, что если Норвегия не изменит свою позицию в течение месяца, Россия закроет свою экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, а квоты на вылов в открытых водах будут распределяться с учетом российских национальных интересов, пишет Fishnews.

