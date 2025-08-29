Шок для родителей: индексацию маткапитала на первенца предлагают отменить

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца и направлять все будущие повышения суммы на выплаты при рождении второго и последующих детей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ материнский капитал

По их мнению, финансовая поддержка сильнее стимулирует семьи именно к рождению следующих детей, тогда как решение завести первого чаще всего не зависит от материальной помощи.

Сейчас маткапитал составляет 690 тысяч рублей за первенца и 222 тысячи — за второго. Если же помощь при рождении первого ребёнка не оформлялась, то за второго предоставляют 912 тысяч. На третьего ребёнка программа действует только в том случае, если семья ранее её не использовала.

Экономисты предполагают, что перераспределение средств позволит увеличить коэффициент рождаемости в России до 1,6-1,7 в течение 10-15 лет, пишут "Известия".

Однако часть специалистов предупреждает: резкий перекос в сторону поддержки вторых детей может снизить желание заводить первенца. По данным Росстата, в первом квартале 2025 года в стране появилось около 289 тысяч новорождённых — на 4% меньше, чем годом ранее.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.

