Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владельцам автомобилей из числа социально уязвимых граждан могут начать бесплатно предоставлять бензин. С такой инициативой выступил член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

По его словам, подобная помощь должна быть строго адресной и направленной на тех, кто действительно не может обойтись без личного транспорта.

В первую очередь речь идёт об инвалидах, которым затруднительно передвигаться без автомобиля.

Кроме того, Янков отметил, что в программу могли бы попасть и рядовые автомобилисты, живущие в труднодоступных регионах, где отсутствует регулярное транспортное сообщение, пишет "Абзац".

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).

