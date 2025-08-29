Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам

Владельцам автомобилей из числа социально уязвимых граждан могут начать бесплатно предоставлять бензин. С такой инициативой выступил член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.
По его словам, подобная помощь должна быть строго адресной и направленной на тех, кто действительно не может обойтись без личного транспорта.
В первую очередь речь идёт об инвалидах, которым затруднительно передвигаться без автомобиля.
Кроме того, Янков отметил, что в программу могли бы попасть и рядовые автомобилисты, живущие в труднодоступных регионах, где отсутствует регулярное транспортное сообщение, пишет "Абзац".
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.