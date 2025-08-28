Бесплатная коммуналка закончилась: суд взыскал десятки миллионов долга с посольства Украины

Арбитражный суд г. Москвы постановил взыскать с украинского посольства свыше 40 миллионов рублей в счет погашения задолженности по коммунальным платежам.

Информацию об этом распространило РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Согласно материалам дела, суд удовлетворил 12 исковых заявлений от компании МОЭК, касающихся неуплаты долгов и начисленных пеней за различные временные периоды. Ещё одно исковое заявление, поданное в июле на сумму свыше 3,6 миллиона рублей, в настоящее время находится на стадии принятия к рассмотрению.

В сообщении указывается, что ответчик проигнорировал судебное заседание, не направив своего представителя для участия в процессе.

Посольство Украины ранее было расположено в Леонтьевском переулке в Москве. В феврале 2022 года Киев официально объявил о разрыве дипломатических отношений между странами.

