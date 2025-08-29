Деньги на замке: рекордные вклады россиян могут оказаться под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Российские домохозяйства хранят в банках рекордный объём сбережений. По данным Банка России, которые проанализовало агентство Bloomberg, с января по июль 2025 года вклады физических лиц выросли на 8% и достигли 43,6 триллиона рублей (около 542 миллиардов долларов).

Общий объём депозитов и счетов россиян составил 61,1 триллиона рублей.

Рост стал возможен на фоне исторически высоких процентных ставок. Напомним, что в 2022 году Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 21% для борьбы с инфляцией. Это сделало банковские депозиты одним из самых привлекательных способов сохранения средств.

Однако, как отмечает Bloomberg, инфляцию разогнали масштабные государственные расходы: цены растут более чем в два раза быстрее целевого уровня ЦБ в 4%.

Агентство также подчеркивает, что нынешняя "депозитная лихорадка" резко контрастирует с 1990-ми годами, когда многие россияне лишились накоплений. Но постсоветская травма никуда не делась: слухи о возможной заморозке вкладов продолжают всплывать, и Центробанку приходится регулярно их опровергать.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

