Россия заработала миллионы на макаронах: кто главный покупатель

В период с начала года по июль месяц включительно, экспорт российских макаронных изделий достиг примерно 72 тысяч тонн, что принесло стране более 104 миллионов долларов.
Согласно информации Telegram-канала "Агроэкспорт", это на 27% превышает финансовые показатели аналогичного прошлогоднего периода. Крупнейшим импортером российских макаронных изделий стала Республика Беларусь.
В 2025 году лидирующую позицию по закупкам российских макарон в денежном эквиваленте заняла Белоруссия, на долю которой пришлось 32% от общего объема экспорта. В пятерку ключевых импортеров также вошли Казахстан с 22%, Узбекистан с 11%, Грузия и Азербайджан, каждый из которых обеспечил по 6% от общего объема поставок.
