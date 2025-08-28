Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TSMC на распутье: остаётся ли Тайвань крепостью технологий
Американские поезда идут в будущее: секреты нового маршрута от ЛА до Нью-Йорка
Неймар принимает меры после того, как Анчелотти исключил его из состава сборной Бразилии
Как вернуть упругость телу после похудения — эффективные методы
Спрятанные полки оживают в каждом углу квартиры: полезная площадь появляется там, где её не ждали
45-летняя певица Слава показала шикарную фигуру назло неверному мужу
Каждая поездка в зоне риска: 7 сырых технологий китайских автомобилей могут спровоцировать аварию
Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть
Тайна Диброва: что ведущий на самом деле говорит о бывшей жене после расставания

Россия заработала миллионы на макаронах: кто главный покупатель

0:55
Экономика

В период с начала года по июль месяц включительно, экспорт российских макаронных изделий достиг примерно 72 тысяч тонн, что принесло стране более 104 миллионов долларов.

Паста с соусом песто
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста с соусом песто

Согласно информации Telegram-канала "Агроэкспорт", это на 27% превышает финансовые показатели аналогичного прошлогоднего периода. Крупнейшим импортером российских макаронных изделий стала Республика Беларусь.

В 2025 году лидирующую позицию по закупкам российских макарон в денежном эквиваленте заняла Белоруссия, на долю которой пришлось 32% от общего объема экспорта. В пятерку ключевых импортеров также вошли Казахстан с 22%, Узбекистан с 11%, Грузия и Азербайджан, каждый из которых обеспечил по 6% от общего объема поставок.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Военные новости
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Спрятанные полки оживают в каждом углу квартиры: полезная площадь появляется там, где её не ждали
45-летняя певица Слава показала шикарную фигуру назло неверному мужу
Каждая поездка в зоне риска: 7 сырых технологий китайских автомобилей могут спровоцировать аварию
Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть
Тайна Диброва: что ведущий на самом деле говорит о бывшей жене после расставания
Россия заработала миллионы на макаронах: кто главный покупатель
Весеннее цветение тюльпанов решается осенью: как выбрать луковицы без ошибок
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Сваха раскрывает тайны: Роза Сябитова назвала главный аргумент, почему Лепс и Киба — идеальная пара
Пациент накормил отражение и жил с ним как с соседом: мозг внезапно подменил реальность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.