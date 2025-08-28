Россия заработала миллионы на макаронах: кто главный покупатель

Экономика

В период с начала года по июль месяц включительно, экспорт российских макаронных изделий достиг примерно 72 тысяч тонн, что принесло стране более 104 миллионов долларов.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста с соусом песто

Согласно информации Telegram-канала "Агроэкспорт", это на 27% превышает финансовые показатели аналогичного прошлогоднего периода. Крупнейшим импортером российских макаронных изделий стала Республика Беларусь.

В 2025 году лидирующую позицию по закупкам российских макарон в денежном эквиваленте заняла Белоруссия, на долю которой пришлось 32% от общего объема экспорта. В пятерку ключевых импортеров также вошли Казахстан с 22%, Узбекистан с 11%, Грузия и Азербайджан, каждый из которых обеспечил по 6% от общего объема поставок.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

