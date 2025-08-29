Скандальные цифры: сколько на самом деле получат пенсионеры после индексации

В следующем году россиян ждёт новая схема индексации пенсий. По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, с 2026 года страховые пенсии будут повышаться дважды: 1 февраля — с учётом фактической инфляции прошедшего года, а также 1 апреля — на основании данных Социального фонда России.
Кроме того, изменения коснутся и других категорий выплат. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, а также пенсии по потере кормильца и для инвалидов.
Дополнительные надбавки положены гражданам старше 80 лет, пенсионерам с иждивенцами, а также тем, кто имеет "северный" и "сельский" стаж, пишет ТАСС.
По расчётам парламентария, при ориентире на рост около 9% выплаты составят:
"К этим суммам добавляются районные коэффициенты и положенные надбавки", — уточнил депутат.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.