Скандальные цифры: сколько на самом деле получат пенсионеры после индексации

В следующем году россиян ждёт новая схема индексации пенсий. По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, с 2026 года страховые пенсии будут повышаться дважды: 1 февраля — с учётом фактической инфляции прошедшего года, а также 1 апреля — на основании данных Социального фонда России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Кроме того, изменения коснутся и других категорий выплат. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, а также пенсии по потере кормильца и для инвалидов.

Дополнительные надбавки положены гражданам старше 80 лет, пенсионерам с иждивенцами, а также тем, кто имеет "северный" и "сельский" стаж, пишет ТАСС.

По расчётам парламентария, при ориентире на рост около 9% выплаты составят:

для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — около 23 083 рублей;

для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и круглых сирот — примерно 19 236 рублей;

для инвалидов III группы — около 8 175 рублей;

социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей — около 9 618 рублей.

Фиксированная выплата в составе страховой пенсии вырастет до 9 709 рублей, стоимость пенсионного коэффициента составит 158,8 рубля.

"К этим суммам добавляются районные коэффициенты и положенные надбавки", — уточнил депутат.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

