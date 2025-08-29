Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скандальные цифры: сколько на самом деле получат пенсионеры после индексации

Экономика

В следующем году россиян ждёт новая схема индексации пенсий. По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, с 2026 года страховые пенсии будут повышаться дважды: 1 февраля — с учётом фактической инфляции прошедшего года, а также 1 апреля — на основании данных Социального фонда России.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Кроме того, изменения коснутся и других категорий выплат. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, а также пенсии по потере кормильца и для инвалидов.

Дополнительные надбавки положены гражданам старше 80 лет, пенсионерам с иждивенцами, а также тем, кто имеет "северный" и "сельский" стаж, пишет ТАСС.

По расчётам парламентария, при ориентире на рост около 9% выплаты составят:

  • для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — около 23 083 рублей;
  • для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и круглых сирот — примерно 19 236 рублей;
  • для инвалидов III группы — около 8 175 рублей;
  • социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей — около 9 618 рублей.
  • Фиксированная выплата в составе страховой пенсии вырастет до 9 709 рублей, стоимость пенсионного коэффициента составит 158,8 рубля.

"К этим суммам добавляются районные коэффициенты и положенные надбавки", — уточнил депутат.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Автём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
