Согласно анализу Bloomberg, основанному на данных Центробанка России, значительный рост процентных ставок позволил российским семьям сформировать беспрецедентный объем накоплений на банковских счетах.
Агентство подчеркивает, что за период с начала года по июль, сумма вкладов частных лиц увеличилась на 8%, достигнув отметки в 43,6 триллиона рублей (эквивалентно 542 миллиардам долларов). Общий объем средств, размещенных россиянами на вкладах и счетах, составляет внушительные 61,1 триллиона рублей.
Активный рост рынка депозитов стал заметен в последние два года, после того как Центробанк поднял ключевую ставку до пикового значения в 21% с целью обуздать инфляцию в перегретой экономике. Тем не менее, значительные правительственные расходы стали причиной такого роста цен для потребителей, которые более чем вдвое превысили целевой показатель в 4%.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
