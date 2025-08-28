Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно
Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды

Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян

1:03
Экономика

Согласно анализу Bloomberg, основанному на данных Центробанка России, значительный рост процентных ставок позволил российским семьям сформировать беспрецедентный объем накоплений на банковских счетах.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Агентство подчеркивает, что за период с начала года по июль, сумма вкладов частных лиц увеличилась на 8%, достигнув отметки в 43,6 триллиона рублей (эквивалентно 542 миллиардам долларов). Общий объем средств, размещенных россиянами на вкладах и счетах, составляет внушительные 61,1 триллиона рублей.

Активный рост рынка депозитов стал заметен в последние два года, после того как Центробанк поднял ключевую ставку до пикового значения в 21% с целью обуздать инфляцию в перегретой экономике. Тем не менее, значительные правительственные расходы стали причиной такого роста цен для потребителей, которые более чем вдвое превысили целевой показатель в 4%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Экономика и бизнес
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута Аудио 
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Домашние животные
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно
Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды
Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие
Тайный враг похудения: что на самом деле замедляет метаболизм и рушит все усилия
Рынок лихорадит перед 1 сентября: россияне тратят на цветы больше, чем раньше
250 килограммов живой ярости и пасть, которая ломала кости — что скрывала земля все эти миллионы лет
Неожиданный перформанс: как дочь Агутина и Варум зажгла публику Лос-Анджелеса
Производители пятновыводителей скрывают это: реальный способ убрать пятна крови с любой ткани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.