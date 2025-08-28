Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян

Согласно анализу Bloomberg, основанному на данных Центробанка России, значительный рост процентных ставок позволил российским семьям сформировать беспрецедентный объем накоплений на банковских счетах.

Агентство подчеркивает, что за период с начала года по июль, сумма вкладов частных лиц увеличилась на 8%, достигнув отметки в 43,6 триллиона рублей (эквивалентно 542 миллиардам долларов). Общий объем средств, размещенных россиянами на вкладах и счетах, составляет внушительные 61,1 триллиона рублей.

Активный рост рынка депозитов стал заметен в последние два года, после того как Центробанк поднял ключевую ставку до пикового значения в 21% с целью обуздать инфляцию в перегретой экономике. Тем не менее, значительные правительственные расходы стали причиной такого роста цен для потребителей, которые более чем вдвое превысили целевой показатель в 4%.

