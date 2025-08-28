Рынок лихорадит перед 1 сентября: россияне тратят на цветы больше, чем раньше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно данным платформы Flowwow, в конце августа россияне потратили на цветочную продукцию на 16,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, средний чек составил 3,8 тыс. рублей.

Белые розы
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Белые розы

Эксклюзивные цветочные композиции стали дороже в среднем на 15,5%, достигнув стоимости 3,84 тыс. рублей. Цена на букеты из одного вида цветов увеличилась на 20,2%, до 3,72 тыс. рублей.

Вероника Перетягина, руководитель отдела по работе с продавцами Flowwow, предполагает, что в преддверии 1 сентября цены могут вырасти еще на 2-3%. Удорожание обусловлено увеличением себестоимости продукции на 10-25% из-за роста затрат на удобрения, средства защиты растений, электроэнергию, транспортировку и индексацию заработной платы, а также повышенным спросом.

В сети магазинов "Лента" заметили, что в преддверии учебного года возрос интерес к комнатным растениям в горшках, которые рассматриваются как более долговечный презент. Спрос на них вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
