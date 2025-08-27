Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов

1:39
Экономика

Венгерское правительство инициировало судебное разбирательство против Европейского союза.

Будапешт оспаривает принятое решение об использовании прибыли, полученной от замороженных российских активов, для финансовой поддержки Украины в военной сфере, утверждая, что это было сделано без его согласия, пишет URA.RU со ссылкой на Portfolio.

Согласно сообщениям прессы, судебный иск, поданный еще в июле против Совета Европы и Европейского фонда мира (ЕФМ), был официально принят к рассмотрению на текущей неделе. Венгрия добивается аннулирования решения руководящего органа ЕФМ, датированного мартом 2025 года. Данное решение, по мнению венгерской стороны, позволяет обходить позицию Будапешта при голосовании по вопросам выделения средств на военную помощь Украине. Ресурсы для этой помощи формируются за счет доходов, сгенерированных замороженными российскими активами, что было одобрено Советом ЕС в мае 2024 года.

Венгрия настаивает на том, что подобная практика является серьезным нарушением основополагающих соглашений ЕС и принципов принятия решений внутри блока, которые требуют единогласного одобрения по ключевым вопросам, касающимся внешней политики и безопасности. Предполагается, что рассмотрение иска в Европейском суде может затянуться на несколько лет, что, в свою очередь, создает юридическую неопределенность в отношении дальнейшего финансирования Украины.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
