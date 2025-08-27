Будапештская стратегия: как Венгрия планирует обойти ЕС в экономической гонке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Венгрия намерена стать ключевым катализатором экономического и финансового сотрудничества между Востоком и Западом. Об этом было заявлено на форуме саммита Ассоциации финансового сотрудничества Азии (AFCA) в Будапеште (Венгрия).

Будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Будапешт

Критика ЕС и взгляд на Китай

Политически ЕС, по словам министра иностранных дел Петера Сийярто, застрял в заочной борьбе по поводу необоснованных заявлений о Дональде Трампе. Министр также критически оценил идеологический подход к отношениям с Китаем, с которым Венгрия стремится к цивилизованному сотрудничеству.

Венгрия — ворота Азии в Европу

Президент Венгерского национального банка Михай Варга подчеркнул, что цель страны — служить воротами для азиатской экономики в Европу. Особые отношения между Европой и Азией не только обусловлены географией, но также приводят к ощутимым экономическим успехам.

Рост влияния Азии и спад Европы

Азиатский экономический вес растёт: с 26% на рубеже тысячелетий сейчас он составляет 46%, в то время как доля Европы упала до 21%.

Углубление сотрудничества с Китаем

Стратегическое сотрудничество Венгрии с Китаем показывает рост. Например, Венгрия стала первой европейской страной, выпустившей государственные облигации в юанях, а также активно работает над проектом реконструкции железнодорожной линии Будапешт-Белград, являющейся "флагманом" нового Шёлкового пути, сообщает Budapester Zeitung.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Девятый по численности населения город в Европейском союзе (1 723 836 человек в 2021 году), центр агломерации с населением около 2,97 млн человек (2017). Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.
 

