Будапештская стратегия: как Венгрия планирует обойти ЕС в экономической гонке

Венгрия намерена стать ключевым катализатором экономического и финансового сотрудничества между Востоком и Западом. Об этом было заявлено на форуме саммита Ассоциации финансового сотрудничества Азии (AFCA) в Будапеште (Венгрия).

Критика ЕС и взгляд на Китай

Политически ЕС, по словам министра иностранных дел Петера Сийярто, застрял в заочной борьбе по поводу необоснованных заявлений о Дональде Трампе. Министр также критически оценил идеологический подход к отношениям с Китаем, с которым Венгрия стремится к цивилизованному сотрудничеству.

Венгрия — ворота Азии в Европу

Президент Венгерского национального банка Михай Варга подчеркнул, что цель страны — служить воротами для азиатской экономики в Европу. Особые отношения между Европой и Азией не только обусловлены географией, но также приводят к ощутимым экономическим успехам.

Рост влияния Азии и спад Европы

Азиатский экономический вес растёт: с 26% на рубеже тысячелетий сейчас он составляет 46%, в то время как доля Европы упала до 21%.

Углубление сотрудничества с Китаем

Стратегическое сотрудничество Венгрии с Китаем показывает рост. Например, Венгрия стала первой европейской страной, выпустившей государственные облигации в юанях, а также активно работает над проектом реконструкции железнодорожной линии Будапешт-Белград, являющейся "флагманом" нового Шёлкового пути, сообщает Budapester Zeitung.

