Битва за Арктику: HD Hyundai готовит ответный удар в судостроении соперникам из Китая и Японии

Южнокорейский конгломерат HD Hyundai решил объединить свои судостроительные дочерние компании — Heavy Industries и Mipo.

Создание крупнейшей верфи для конкуренции с Китаем и Японией

Объединённая компания HD Hyundai Heavy Industries намерена создать мощную верфь, способную конкурировать с китайскими и японскими соперниками, которые уже объединились для повышения своих позиций на рынке.

Укрепление позиций в оборонном секторе

Ожидается, что слияние значительно укрепит позиции компании в оборонном секторе, поскольку HD Hyundai Heavy Industries уже является крупнейшей корейской верфью по количеству построенных и экспортированных военных кораблей.

Зарубежный инвестиционный холдинг в Сингапуре

Кроме того, новая компания создаст зарубежную инвестиционную холдинговую компанию в Сингапуре, которая будет управлять зарубежными верфями группы, включая HD Hyundai Vietnam Shipbuilding и HD Hyundai Philippines. Это поможет вернуть долю рынка в области сухогрузов и танкеров, где корейские компании уступают китайским конкурентам.

Выход на рынок судов специального назначения и освоение Арктики

Новая объединённая компания также намерена расширить свое присутствие в производстве судов специального назначения, таких как ледоколы, чтобы соответствовать растущему спросу, вызванному освоением Арктики, пишет Korea Herald.

