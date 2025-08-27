Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Машкова разрывается между США и Россией: боль из-за отца и тревога за семью
Канистры с топливом: безопасные объёмы и важные ограничения для автолюбителей
Сухой песок обманывает садоводов, но через несколько лет превращается в кладовую урожая
Каждый шаг может стать последним: где живут самые смертоносные существа
Один жест заменяет целый арсенал: секрет красоты, который нельзя игнорировать
Эти крылышки съедают быстрее, чем они остывают: рецепт с хитрым соусом
Анна Курникова и Энрике Иглесиас: прекрасная история любви и скорое рождение четвёртого ребёнка
Действительно ли нужно есть три раза в день? Эксперты спорят о традиционном правиле
Татарская элита взяла курс на пантюркизм — что это значит для России

ОСАГО против мошенников: как новые правила ударят по кошелькам водителей

2:05
Экономика

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин считает, что введение двойного тарифа по ОСАГО в регионах с высокой активностью мошенников может распространиться на другие субъекты РФ.

Машина, калькулятор и монеты на столе
Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина, калькулятор и монеты на столе

Он выразил недоумение по поводу выбранных для пилотного проекта регионов и опасается, что скоро ситуацию могут изменить еще более радикально — охватить всю страну, сообщает Газета.Ru.

Статистика аварийности мотоциклов искажена?

Шапарин также заявил, что повышения базовой ставки ОСАГО на 40% для мотоциклистов не совсем оправдано. Дело в том, что статистика аварийности мотоциклов искажена из-за аварий с участием питбайков, которые не учитываются и не страхуются.

С точки зрения адвоката Сергея Радько, увеличение стоимости полиса для мотоциклов оправдано, но мотоциклы эксплуатируются только летом, в то время как страховка оплачивается за целый год. Он подчеркивает, что с мотоциклами скорее страдает сам водитель, и говорить, что они представляют риск круглый год, не совсем корректно.

Борьбу с мошенниками нужно вести по-другому!

По поводу двойного тарифа, Радько предостерегает, что это может привести к отказу водителей от оформления ОСАГО, что уже происходит — многие россияне ездят без полисов из-за недовольства выплатами. Он считает, что борьбу с мошенниками нужно вести с помощью правоохранительных органов, а не наказывать всех водителей.

Шапарин поддерживает эту точку зрения, добавляя, что наказание водителей за действия мошенников — контрпродуктивно и приведет к сокращению числа людей, готовых страховать свои автомобили. Он также сообщил, что в системе ОСАГО наблюдается занижение выплат, что также может привести к подорожанию полисов.

Проект указания Центробанка о двойном тарифе сейчас на стадии общественного обсуждения и после завершения всех процедур будет направлен в Минюст.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Экономика и бизнес
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
Сияющие облака или тревожный сигнал климата: какие тайны рождаются в ночном небе
Грязные кухонные полотенца больше не проблема: простой приём вернёт им белизну и приятный аромат
Концерты Ленинграда на грани отмены: отказ Шнурова помогать СВО вызвал бурю негодования
Миллиарды прибыли и рост акций: китайский производитель полупроводников Cambricon бросает вызов Nvidia
Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке
Сигал против пластика: голливудская звезда запускает в России неожиданный бизнес
Котик, который обедает акулами: кошмар побережья Африки
Три применения — и улыбка начинает светиться ярче лампы
Забудьте о диетах: этот рецепт маффинов из овсянки не навредит вашей фигуре
Куриные яйца с секретом: что на самом деле влияет на содержание витамина D
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.