ОСАГО против мошенников: как новые правила ударят по кошелькам водителей

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин считает, что введение двойного тарифа по ОСАГО в регионах с высокой активностью мошенников может распространиться на другие субъекты РФ.

Он выразил недоумение по поводу выбранных для пилотного проекта регионов и опасается, что скоро ситуацию могут изменить еще более радикально — охватить всю страну, сообщает Газета.Ru.

Статистика аварийности мотоциклов искажена?

Шапарин также заявил, что повышения базовой ставки ОСАГО на 40% для мотоциклистов не совсем оправдано. Дело в том, что статистика аварийности мотоциклов искажена из-за аварий с участием питбайков, которые не учитываются и не страхуются.

С точки зрения адвоката Сергея Радько, увеличение стоимости полиса для мотоциклов оправдано, но мотоциклы эксплуатируются только летом, в то время как страховка оплачивается за целый год. Он подчеркивает, что с мотоциклами скорее страдает сам водитель, и говорить, что они представляют риск круглый год, не совсем корректно.

Борьбу с мошенниками нужно вести по-другому!

По поводу двойного тарифа, Радько предостерегает, что это может привести к отказу водителей от оформления ОСАГО, что уже происходит — многие россияне ездят без полисов из-за недовольства выплатами. Он считает, что борьбу с мошенниками нужно вести с помощью правоохранительных органов, а не наказывать всех водителей.

Шапарин поддерживает эту точку зрения, добавляя, что наказание водителей за действия мошенников — контрпродуктивно и приведет к сокращению числа людей, готовых страховать свои автомобили. Он также сообщил, что в системе ОСАГО наблюдается занижение выплат, что также может привести к подорожанию полисов.

Проект указания Центробанка о двойном тарифе сейчас на стадии общественного обсуждения и после завершения всех процедур будет направлен в Минюст.

