Миллиарды прибыли и рост акций: китайский производитель полупроводников Cambricon бросает вызов Nvidia

В первом полугодии китайский производитель полупроводников Cambricon зафиксировал впечатляющий рост выручки, увеличив ее на 4348% до 2,9 млрд юаней (403 млн долларов США).

В отличие от убытка в 533 млн юаней (75 млн долларов США) за аналогичный период прошлого года, компания получила чистую прибыль в размере около 1 млрд юаней (140 млн долларов США). После публикации этих результатов акции компании поднялись на 3,2%, а за последний год их стоимость возросла на 462%, что позволило достичь рыночной капитализации в 80 млрд долларов США.

Cambricon относится к числу компаний, потенциально способных конкурировать с американской Nvidia в разработке передовых чипов для искусственного интеллекта. Развитие местных компаний в этой области происходит в условиях ограниченного доступа китайских предприятий к чипам Nvidia, лидера рынка, из-за экспортных ограничений США и рекомендаций китайских властей.

Несмотря на впечатляющий рост, объемы производства и продаж Cambricon пока не сопоставимы с Nvidia, квартальная выручка которой достигает 44 млрд долларов США. Разрыв в рыночной капитализации между компаниями еще более значителен: Nvidia оценивается в 4,4 трлн долларов США, пишет "Ъ".

