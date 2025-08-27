Деньги на вес переговоров: как минфин США намерен использовать замороженные активы России

Скотт Бессент, возглавляющий американский минфин, поделился своим мнением о будущем замороженных активов России, пишет EADaily.

Он отметил, что эти деньги могут стать важным инструментом в переговорах с Кремлем.

Бессент подчеркнул:

"Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины". Цитирует РИА Новости.

Уточнения

