Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале

США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось

1:07
Экономика

Можно ли ввозить российские алмазы в США? Ответ — да, но с ограничениями. Министерство финансов США выпустило лицензию, которая продлевает разрешение на некоторые операции до 1 сентября 2026 года.

Алмазы США
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Алмазы США

Какие алмазы подпадают под разрешение

Документ уточняет условия:

Разрешён ввоз камней весом от 1 карата и выше, если они:

  • уже находились за пределами России,
  • не были экспортированы или реэкспортированы из РФ после 1 марта 2024 года.

Также разрешается ввоз бриллиантов весом от 0,5 карата, при условии что:

  • они покинули пределы России,
  • с 1 сентября 2024 года больше не вывозились или реэкспортировались из РФ.

Почему это важно

Таким образом, США фактически оставили лазейку для торговли алмазами, если они уже давно находятся вне российской территории. Решение касается прежде всего крупных камней, которые активно обращаются на мировом рынке.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
У ЕС почти не осталось санкционных рычагов влияния на Россию
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.