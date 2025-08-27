США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось

Можно ли ввозить российские алмазы в США? Ответ — да, но с ограничениями. Министерство финансов США выпустило лицензию, которая продлевает разрешение на некоторые операции до 1 сентября 2026 года.

Какие алмазы подпадают под разрешение

Документ уточняет условия:

Разрешён ввоз камней весом от 1 карата и выше, если они:

уже находились за пределами России,

не были экспортированы или реэкспортированы из РФ после 1 марта 2024 года.

Также разрешается ввоз бриллиантов весом от 0,5 карата, при условии что:

они покинули пределы России,

с 1 сентября 2024 года больше не вывозились или реэкспортировались из РФ.

Почему это важно

Таким образом, США фактически оставили лазейку для торговли алмазами, если они уже давно находятся вне российской территории. Решение касается прежде всего крупных камней, которые активно обращаются на мировом рынке.

Уточнения

