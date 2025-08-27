США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось

Можно ли ввозить российские алмазы в США? Ответ — да, но с ограничениями. Министерство финансов США выпустило лицензию, которая продлевает разрешение на некоторые операции до 1 сентября 2026 года.
Документ уточняет условия:
Разрешён ввоз камней весом от 1 карата и выше, если они:
Также разрешается ввоз бриллиантов весом от 0,5 карата, при условии что:
Таким образом, США фактически оставили лазейку для торговли алмазами, если они уже давно находятся вне российской территории. Решение касается прежде всего крупных камней, которые активно обращаются на мировом рынке.
Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس ['almās] из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
