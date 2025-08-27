Роскомнадзор оштрафовал операторов за утечки данных — цифры впечатляют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С начала 2024 года Роскомнадзор уже составил 67 протоколов в отношении операторов персональных данных. Причина — допущенные ими утечки. Общая сумма назначенных штрафов составила 2,5 миллиона рублей. Такие данные прозвучали в презентации заместителя руководителя ведомства Милоша Вагнера на Дне открытых дверей.

Где РКН ужесточает контроль

По словам замглавы Роскомнадзора, в большинстве случаев ведомство старается обходиться без жёстких санкций. Однако есть сферы, где мягких мер больше не будет.

"В наши полномочия входит еще привлечение к административной ответственности. Мы используем этот механизм в исключительных ситуациях. Стараемся обойтись более мягкими мерами. Исключение уже сегодня составляют такие серьезные нарушения, как нарушения конфиденциальности данных, и еще более строгое в текущих условиях требование о размещении данных на территории Российской Федерации. Тут никаких поблажек не делаем и не предполагаем делать. Эти требования должны неукоснительно соблюдаться", — подчеркнул Милош Вагнер.

Итог

Таким образом, Роскомнадзор усиливает давление на компании, которые несерьёзно относятся к защите персональной информации. Утечки и игнорирование требования хранить данные на территории России теперь приводят к неминуемым штрафам.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
