Супердорогие креветки и другие товары: США душат индийский экспорт

2:08
Экономика

Высокие 50-процентные пошлины США негативно отразятся на индийском экспорте креветок, одежды, бриллиантов и обуви.

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

Экспортеры предупреждают, что введение 25-процентного штрафа для Индии дополнительно осложнит поставки товаров на крупнейший экспортный рынок страны.

Проблемы для индийского экспорта

По данным, в 2024–2025 годах около 20% индийского экспорта, составившего 437,42 млрд долларов, приходилось на США, которые остаются крупнейшим торговым партнером Индии с 2021 года. Однако 50-процентные пошлины воспринимаются как экономическая санкция и могут привести к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.

Отрасли, которые пострадают больше всего:

Текстиль

Согласно Митилешвару Тхакуру из AEPC, текстильная отрасль, чьи экспортные объемы составляют 10,3 миллиарда долларов, уже ощущает последствия. 25-процентный взаимный тариф не был легким бременем, а дополнительная пошлина сделает индийские товары менее конкурентоспособными по сравнению с другими странами, такими как Бангладеш и Вьетнам.

Ювелирная индустрия

Кирит Бхансали из GJEPC отметил, что почти половина индийского экспорта ограненных алмазов идет в США. Повышение тарифов негативно скажется на всей отрасли и может подорвать позиции Индии как ключевого поставщика.

Морепродукты

Экспортеры креветок из Калькутты уже ощущают давление со стороны конкурентоспособных стран, таких как Эквадор, где пошлина гораздо ниже. Из-за новых пошлин индийские креветки могут стать "супердорогими" для американских покупателей.

 Если ситуация не изменится, индийская промышленность рискует утратить свои позиции на рынке США, что приведет к серьезным последствиям для экономики страны и рабочей силы, сообщает The Tribune.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят также системы ставок оплаты труда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
