Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты

Нефть по-прежнему остается одним из самых важных топливно-энергетических ресурсов.
По данным Бразильского института нефти и газа, Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти — целых 303,8 млрд баррелей. На втором месте Саудовская Аравия с 297,5 млрд, а на третьем — Канада с 168,1 млрд баррелей.
1. Венесуэла — 303,8 млрд баррелей.
2. Саудовская Аравия — 297,5 млрд баррелей.
3. Канада — 168,1 млрд баррелей.
4. Иран — 157,8 млрд баррелей.
5. Ирак — 145,0 млрд баррелей.
6. Россия — 107,8 млрд баррелей.
7. Кувейт — 101,5 млрд баррелей.
8. ОАЭ — 97,8 млрд баррелей.
9. США — 68,8 млн баррелей.
10. Ливия — 48,4 млрд баррелей.
Бразилия с ее 11,9 млрд баррелей занимает 16-е место в общем списке стран-запасов. Хотя она и не входит в первую десятку, страна активно развивает свои ресурсы, используя технологии глубоководной добычи, сообщает correiobraziliense.
