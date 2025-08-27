Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты

Нефть по-прежнему остается одним из самых важных топливно-энергетических ресурсов.

По данным Бразильского института нефти и газа, Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти — целых 303,8 млрд баррелей. На втором месте Саудовская Аравия с 297,5 млрд, а на третьем — Канада с 168,1 млрд баррелей.

1. Венесуэла — 303,8 млрд баррелей.

2. Саудовская Аравия — 297,5 млрд баррелей.

3. Канада — 168,1 млрд баррелей.

4. Иран — 157,8 млрд баррелей.

5. Ирак — 145,0 млрд баррелей.

6. Россия — 107,8 млрд баррелей.

7. Кувейт — 101,5 млрд баррелей.

8. ОАЭ — 97,8 млрд баррелей.

9. США — 68,8 млн баррелей.

10. Ливия — 48,4 млрд баррелей.

Бразилия с ее 11,9 млрд баррелей занимает 16-е место в общем списке стран-запасов. Хотя она и не входит в первую десятку, страна активно развивает свои ресурсы, используя технологии глубоководной добычи, сообщает correiobraziliense.

Ба́ррель (англ lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах. Нефтяной баррель = 158,988 литра. Международное обозначение: bbls.



