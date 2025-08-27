Малые взносы — большие результаты: государство предлагает способ увеличить сбережения

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что у граждан появилась возможность заранее позаботиться о будущем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

По его словам, специальные государственные программы долгосрочных сбережений с софинансированием помогут увеличить будущие выплаты.

Никитин отметил, что участие в подобных программах не станет тяжёлым бременем для семейного бюджета, но позволит создать стабильный финансовый фундамент к старости.

Парламентарий подчеркнул, что власти продолжат развивать инструменты для долгосрочных накоплений. По его мнению, это позволит обеспечить гражданам достойный и спокойный "серебряный возраст", пишет "Газета.ru".

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

