Малые взносы — большие результаты: государство предлагает способ увеличить сбережения

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что у граждан появилась возможность заранее позаботиться о будущем.
По его словам, специальные государственные программы долгосрочных сбережений с софинансированием помогут увеличить будущие выплаты.
Никитин отметил, что участие в подобных программах не станет тяжёлым бременем для семейного бюджета, но позволит создать стабильный финансовый фундамент к старости.
Парламентарий подчеркнул, что власти продолжат развивать инструменты для долгосрочных накоплений. По его мнению, это позволит обеспечить гражданам достойный и спокойный "серебряный возраст", пишет "Газета.ru".
Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
