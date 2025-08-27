Россия замёрзла в августе: Газпром установил летний рекорд поставок газа

Компания сообщила об абсолютном историческом рекорде летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России.
25 августа объём поставок составил 707,9 млн куб. м газа. Это больше предыдущего максимума (701,8 млн куб. м), зафиксированного 23 августа 2024 года.
В "Газпроме" пояснили, что рекорд связан с резким похолоданием, установившимся в Северо-Западном и Центральном федеральных округах в начале недели.
В 2024 году компания поставила российским потребителям по своей системе рекордные 390 млрд куб. м газа. Глава "Межрегионгаза" Сергей Густов выразил надежду, что в 2025 году внутреннее потребление газа снова установит исторический максимум.
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.
