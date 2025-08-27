Москва нашла обход санкций: зачем в Латвию поступили 13 миллионов евро от России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Экономика

Москве удалось перечислить в казну Латвии почти 13 миллионов евро для выплат военных пенсий и пособий гражданам РФ, проживающим на территории республики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на латвийские СМИ.

Флаг Латвии
Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Латвии

Зимой 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва предпринимает все возможные шаги для решения проблемы невыплаты военных пенсий жителям Прибалтики.

В посольстве РФ уточняли, что деньги направлялись в Латвию заранее, но транзакции блокировались из-за санкций.

Глава МИД Латвии Байба Браже подтвердила, что РФ перечислила в бюджет республики 12 995 587 евро. Средства предназначены для обеспечения выплат за три квартала 2025 года российским пенсионерам, которые проживают в Латвии.

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
