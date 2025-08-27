Москва нашла обход санкций: зачем в Латвию поступили 13 миллионов евро от России

Москве удалось перечислить в казну Латвии почти 13 миллионов евро для выплат военных пенсий и пособий гражданам РФ, проживающим на территории республики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на латвийские СМИ.
Зимой 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва предпринимает все возможные шаги для решения проблемы невыплаты военных пенсий жителям Прибалтики.
В посольстве РФ уточняли, что деньги направлялись в Латвию заранее, но транзакции блокировались из-за санкций.
Глава МИД Латвии Байба Браже подтвердила, что РФ перечислила в бюджет республики 12 995 587 евро. Средства предназначены для обеспечения выплат за три квартала 2025 года российским пенсионерам, которые проживают в Латвии.
