Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что готов пойти на радикальные меры, если Москва не согласится на сделку по Украине.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

По словам Трампа, он стремится к скорейшему завершению конфликта, но готов задействовать экономические рычаги давления.

Президент уточнил, что не идет речь о мировой войне, однако "экономическая война станет очень плохой для России", пишет ТАСС.

Трамп подчеркнул, что его цель — заставить Москву сесть за стол переговоров, а не эскалация вооруженного противостояния.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

