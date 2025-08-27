Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что готов пойти на радикальные меры, если Москва не согласится на сделку по Украине.

По словам Трампа, он стремится к скорейшему завершению конфликта, но готов задействовать экономические рычаги давления.

Президент уточнил, что не идет речь о мировой войне, однако "экономическая война станет очень плохой для России", пишет ТАСС.

Трамп подчеркнул, что его цель — заставить Москву сесть за стол переговоров, а не эскалация вооруженного противостояния.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

