Никаких признаков улучшения: ситуация с занятостью в Финляндии остаётся критической

В Финляндии долгосрочная безработица достигла самого высокого уровня за последние два десятилетия. Согласно новым данным Статистического управления Финляндии, в июле 128 900 человек были безработными более года — это на 30 200 больше, чем в прошлом году.
Главный экономист Торговой палаты Финляндии Юкка Аппельквист описал рынок труда как "исключительно напряженный и сложный" для тех, кто ищет работу. По его словам, количество открытых вакансий остается низким, и не наблюдается увеличения спроса на рабочую силу.
"Рост долгосрочной безработицы в сочетании с нехваткой новых рабочих мест не демонстрирует никаких признаков улучшения", — отметил он.
В июле уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет составил 9,6%, пишет Helsinki Times.
Напоминаем, по данным Росстата, в июне 2025 года уровень безработицы в России составил 2,2%, что является историческим минимумом за всё время наблюдений с 1991 года.
Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
