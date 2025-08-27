Осетровый десант: в Зею выпустили десятки тысяч молоди

В реку Зея (Амурская область) выпустили 40 245 экземпляров амурского осетра, средний вес которых составляет 7 граммов.

Этот шаг стал частью компенсационных мероприятий, инициированных компанией "Транснефть — Дальний Восток", чтобы возместить ущерб водным биоресурсам, причинённый во время строительства и эксплуатации подводного перехода магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО)-II".

Молодь осетра была вырашена на Анюйском рыбоводном заводе Главрыбвод в Хабаровском крае. Рыбки были доставлены к месту выпуска в четырех живорыбных емкостях на автомашине, и вся поездка заняла почти 20 часов. Водители рыбоводов тщательно следили за параметрами воды, температурой и содержанием кислорода, и, к счастью, все осетрята прибыли в отличном состоянии без потерь, пишет Fishnews.

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.



