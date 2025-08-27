Вопреки дождям: в Татарстане 56% урожая зерновых уже собрано

Экономика

В Татарстане завершена уборка с 1,2 миллиона гектаров зерновых, из которых обмолочено уже 691 тысяча гектаров, что составляет 56% посевов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Сельское хозяйство

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

За последние две недели обработали ещё 226 тысяч гектаров, а общий объем собранного зерна достиг 886 тысяч тонн. Улучшение погодных условий способствовало увеличению темпов уборки.

Однако, по данным Гидрометеослужбы, в начале августа в регионе выпало более 69 мм осадков, что превышает месячную норму в 55 мм. В некоторых районах даже собрали более 80 мм, и на пяти из 17 метеостанций зафиксировано опасное "переувлажнение почвы" в территориях Альметьевска, Муслюмова, Бугульмы, Зеленодольска и Тетюш, пишет "Зерно Он-Лайн".

Уточнения

Метеостанция — специальное учреждение, обладающее метеоплощадкой, удовлетворяющей определённым требованиям, на которой установлены стандартные приборы для непрерывных метеорологических измерений (наблюдений за погодой и климатом) в установленные сроки по единой методике в определённой последовательности, и передаче собранных данных в Гидрометцентр или иным потребителям.



