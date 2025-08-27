Поглощение гипермаркетов: Лента делает ход конём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Торговая сеть "Лента" собирается купить гипермаркеты "О'кей".

Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Сейчас сделка находится на этапе необязывающего предложения, где обсуждаются условия между продавцом и покупателем, сообщают Известия.

Однако сделка может состояться только после одобрения правкомиссии на продажу российского бизнеса гипермаркетов "О'кей". Согласно информации, "О'кей Групп" планирует завершить реструктуризацию до конца этого года.

Эксперты оценивают стоимость этой сделки в диапазоне от 40 до 55 миллиардов рублей. Если всё получится, "Лента" сможет увеличить свой оборот примерно на 140–150 миллиардов рублей и расширить свою долю на рынке.

Гипермаркет (англицизм hypermarket от др.-греч. ὑπερ- «сверх-» + market «рынок») — предприятие торговли, реализующее продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента преимущественно по форме самообслуживания. Торговая площадь гипермаркета — от 4 тыс. до 20 тыс. м²; ассортимент представлен 50—150 тыс. SKU.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
