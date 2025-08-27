ЖКХ душат? Нилов предлагает решение, которое изменит жизнь россиян

Экономика

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что оплата жилищно-коммунальных услуг стала непосильной для многих граждан, в связи с чем необходимо облегчить доступ к получению субсидий.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info долги за ЖКХ

По мнению парламентария, субсидирование коммунальных платежей остается значимой мерой поддержки для населения. Нилов напомнил, что федеральное законодательство предусматривает предоставление данной льготы только в тех случаях, когда коммунальные расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, что, по мнению депутата, является чрезмерно высоким показателем.

Нилов отметил, что в ряде экономически благополучных регионов местные власти самостоятельно снижают этот порог. Например, в Москве он составляет 10%. Однако в большинстве субъектов Российской Федерации установленный федеральный норматив в 22% остаётся неизменным.

В связи с этим Ярослав Нилов предложил снизить на федеральном уровне порог коммунальных расходов до 10% для многодетных семей и одиноких пенсионеров, а для остальных категорий граждан — до 15%. Это позволит сделать субсидии более доступными и ощутимо снизить финансовую нагрузку на население, сообщает РГ.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.



