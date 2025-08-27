ЖКХ душат? Нилов предлагает решение, которое изменит жизнь россиян

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что оплата жилищно-коммунальных услуг стала непосильной для многих граждан, в связи с чем необходимо облегчить доступ к получению субсидий.
По мнению парламентария, субсидирование коммунальных платежей остается значимой мерой поддержки для населения. Нилов напомнил, что федеральное законодательство предусматривает предоставление данной льготы только в тех случаях, когда коммунальные расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, что, по мнению депутата, является чрезмерно высоким показателем.
Нилов отметил, что в ряде экономически благополучных регионов местные власти самостоятельно снижают этот порог. Например, в Москве он составляет 10%. Однако в большинстве субъектов Российской Федерации установленный федеральный норматив в 22% остаётся неизменным.
В связи с этим Ярослав Нилов предложил снизить на федеральном уровне порог коммунальных расходов до 10% для многодетных семей и одиноких пенсионеров, а для остальных категорий граждан — до 15%. Это позволит сделать субсидии более доступными и ощутимо снизить финансовую нагрузку на население, сообщает РГ.
Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
